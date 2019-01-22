Кадровым военным изменят жилищные нормы﻿

Нормы предоставления постоянного жилья кадровым офицерам, прапорщикам и контрактникам, предусмотренные в законе "О статусе военнослужащих", будут скорректированы по решению Конституционного суда РФ, сообщает "Российская газета".

Еще в июле прошлого года было указано на правовую коллизию, которая имеется в документе. В частности, там сказано, что профессиональным военным по ипотечной системе жилищного обеспечения выделяются средства на строительство или приобретение жилья.

Но на них и их родственников другие виды установленных законом жилищных норм не распространяются. В связи с этим военнослужащий, заключивший первый контракт до 1 января 2005 года, с момента вступления в армейскую ипотеку его супруга или супруга, который тоже носит погоны, утрачивает право льготного получения квартиры.

Военным очередникам со стажем такая практика показалась ущербной, и они обратились в Конституционный суд за пояснениями.

Рассмотрев эти жалобы, КС признал, что прописанная в законе жилищная норма ставит некоторые военные семьи в неравное положение с теми, кто не состоят в браке с участниками программы ипотечного кредитования.

Устранить эту юридическую коллизию призван новый законопроект, который должен скорректировать закон "О статусе военнослужащих". По разработанному документу, профессиональные военные, заключившие первый контракт до 1 января 2005 года, не теряют право на получение собственного жилья. Даже если их супруги являются участниками военно-ипотечной программы и с ее помощью могут купить жилье.

Фото: gazeta.ru

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