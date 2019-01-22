Нормы предоставления постоянного жилья кадровым офицерам, прапорщикам и контрактникам, предусмотренные в законе "О статусе военнослужащих", будут скорректированы по решению Конституционного суда РФ, сообщает "Российская газета".
Еще в июле прошлого года было указано на правовую коллизию, которая имеется в документе. В частности, там сказано, что профессиональным военным по ипотечной системе жилищного обеспечения выделяются средства на строительство или приобретение жилья.
Но на них и их родственников другие виды установленных законом жилищных норм не распространяются. В связи с этим военнослужащий, заключивший первый контракт до 1 января 2005 года, с момента вступления в армейскую ипотеку его супруга или супруга, который тоже носит погоны, утрачивает право льготного получения квартиры.
Военным очередникам со стажем такая практика показалась ущербной, и они обратились в Конституционный суд за пояснениями.
Рассмотрев эти жалобы, КС признал, что прописанная в законе жилищная норма ставит некоторые военные семьи в неравное положение с теми, кто не состоят в браке с участниками программы ипотечного кредитования.
Устранить эту юридическую коллизию призван новый законопроект, который должен скорректировать закон "О статусе военнослужащих". По разработанному документу, профессиональные военные, заключившие первый контракт до 1 января 2005 года, не теряют право на получение собственного жилья. Даже если их супруги являются участниками военно-ипотечной программы и с ее помощью могут купить жилье.
Фото: gazeta.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Путин запретил увольнять военнослужащих без жилья
Президент России сообщил о сроках индексации пенсий бывшим военнослужащим
Возвращение замполитов в ВМФ: Военнослужащие должны понимать смысл приказов
|Численность военнослужащих России увеличат на 12 тысяч человек
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Сегодня, резюмировал он, "Заслуженный артист России" и "Народный артист России" не имеют никакого значения.
Сегодня, 20 января, на Суворовской площади состоялся митинг против возможной передачи Японии некоторой части Курильских островов. Митинг был согласован властями.
Действующий президент Украины подарил крупное газовое месторождение своему знакомцу, предпринимателю Дмитрию Фуксу.
Приднестровье никогда не реинтегрируется с Молдавией. А что мешает присоединиться к России, рассказал лидер ПМР Вадим Красносельский.