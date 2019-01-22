Жертвы урагана Катрина подали в суд на Брэда Питта из-за некачественных домов

Энергоэффективные здания фонд голливудского актера для пострадавших от урагана "Катрина разваливаются на части.

На Бреда Питта подали иск из-за некачественно построенных домов, сообщает РБК. Энергоэффективные здания, которые фонд всемирно известного голливудского актера возвел для пострадавших от урагана "Катрина", буквально рассыпаются на части из-за дефектов при строительстве.

В иске собственники отметили, что в их домах неправильно установлены газопроводы, а некоторые части зданий рухнули и гниют. Также там указывается, что большинство людей приобрели эти дома в ипотеку сроком на 30 лет. Теперь переехать возможности у них нет.

В свою очередь, Брэд Питт в настоящее время судится с главным архитектором Make It Right. Актер ходатайствует об исключении себя из процесса. В случае если Питт выиграет дело, шансов получить нормальное жилье у пострадавших от "Катрины" не будет.

СМИ сообщают, что в 2011 году фонд Питта построил 150 жилых домов стоимостью не выше $150 тыс каждый. Здания оборудованы солнечными панелями на крыше для того, чтобы обеспечить энергией не менее 75% от общей потребности в электричестве, в том числе на обогрев дома. Материалы, из которых построены здания, отвечают строжайшим требованиям экологичности.

Фото: narodna-pravda.ua

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