Эксперты назвали районы Подмосковья с самой дорогой землей﻿

Средний чек одного гектара земли, которую можно использовать под размещение складских и логистических комплексов, составила в 2018 году 13 миллионов рублей. И это без учета стоимости коммуникаций.
По словам комментирует заместителя директора отдела исследований рынка CBRE Василия Григорьева, земельные участки, в частности крупные массивы под логистику и производство, представляют собой довольно сложный сегмент. Он характеризуется большим разбросом цен, на который влияет огромное количество факторов.
В первую очередь это расстояние до границ города. А также наличие коммуникаций, форма участка, находится он на первой линии шоссе или нет, обременения и санитарные зоны.
"В результате мы получаем рынок, где цены на соседние площадки могут отличаться в разы", — отметил Василий Григорьев.
Как подсчитали эксперты, самая дорогая промышленная земля находится в поясе до пяти километров от МКАД. Стоимость одного гектара такой земли в ближайшей к Москве зоне может достигать 92 миллионов рублей.
Фото: rbc.ru
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