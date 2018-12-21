Малые застройщики возвращаются на рынок подмосковной "загородки"﻿

В 2018 году на загородном рынке элитного жилья Московского региона вновь появились малые застройщики. Помимо этого усилилось влияние региональных покупателей, а также почти исчезли скидки, сообщает портал "Элитное.ру"

В уходящем году на рынок коттеджей столичного региона вернулись малые застройщики, которые ведут строительство в небольших масштабах. Каждый из них возводит, реконструирует, ремонтирует для последующей продажи одновременно от 1 до 6 коттеджей.

Эксперты "Метриум" отмечают, что такая схема строительства была распространена до 2014 года. Затем в период последовавшего кризиса спрос сократился. На рынке практиковались значительные дисконты, достигавшие 50% от стоимости дома. Это сделало нерентабельным бизнес-модель мелкомасштабного инвестиционного строительства.

В связи с этим в 2015–2017 гг. большинство малых застройщиков оставили эту нишу. По мнению аналитиков, оставшиеся на загородном рынке малые девелоперы в посткризисные годы смогли удовлетворить спрос на новые дома.

По оценкам экспертов, доходность таких проектов достигала 30-40%. В связи с этим аналитики прогнозируют, что в следующем году такие игроки будут и дальше наращивать предложение своих продуктов на рынке подмосковной элитной "загородки".

На данный момент на рынке Подмосковья работает порядка 10 малых "игроков". Как правило, они предлагают клиентам домовладения в ценовом диапазоне от $2-3 млн до $10-15 млн.

Фото: belyayevo-sloboda.ru

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