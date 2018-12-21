Малые застройщики возвращаются на рынок подмосковной "загородки"﻿

В 2018 году на загородном рынке элитного жилья Московского региона вновь появились малые застройщики. Помимо этого усилилось влияние региональных покупателей, а также почти исчезли скидки, сообщает портал "Элитное.ру"
В уходящем году на рынок коттеджей столичного региона вернулись малые застройщики, которые ведут строительство в небольших масштабах. Каждый из них возводит, реконструирует, ремонтирует для последующей продажи одновременно от 1 до 6 коттеджей.
Эксперты "Метриум" отмечают, что такая схема строительства была распространена до 2014 года. Затем в период последовавшего кризиса спрос сократился. На рынке практиковались значительные дисконты, достигавшие 50% от стоимости дома. Это сделало нерентабельным бизнес-модель мелкомасштабного инвестиционного строительства.
В связи с этим в 2015–2017 гг. большинство малых застройщиков оставили эту нишу. По мнению аналитиков, оставшиеся на загородном рынке малые девелоперы в посткризисные годы смогли удовлетворить спрос на новые дома.
По оценкам экспертов, доходность таких проектов достигала 30-40%. В связи с этим аналитики прогнозируют, что в следующем году такие игроки будут и дальше наращивать предложение своих продуктов на рынке подмосковной элитной "загородки".
На данный момент на рынке Подмосковья работает порядка 10 малых "игроков". Как правило, они предлагают клиентам домовладения в ценовом диапазоне от $2-3 млн до $10-15 млн.
Фото: belyayevo-sloboda.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Элитная "загородка" уменьшает метры и сотки
Подмосковная "загородка" увеличивает продажи
Подмосковная "загородка" застраивается только на 17%
Малоэтажная "загородка" упала в цене на 16%
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Раньше, отметил Владимир Путин, он выступал резко против пенсионной реформы. Но, сегодня, уверен он, изменения в пенсионном законодательстве страны необходимы.
Киев, Кишинев и Тбилиси подписали соглашение о поддержке населения, живущего на территориях, якобы оккупированных Российской Федерацией.
До двух третей населения выросло количество россиян, сожалеющих о распаде СССР. Эксперты считают, что причиной стали "людоедские" законы и реформы власти.
EXPO-2017, впервые проведенная на территории Содружества независимых государств, была признана Международным бюро выставок самой успешной специализированной выставкой за всю историю.