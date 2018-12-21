В Москве в рамках Адресной инвестиционной программы возведут компенсационную новостройку для обманутых дольщиков, сообщает ТАСС.
Дом планируется построить на территории присоединенных территорий - Троицкого и Новомосковского Административного округов.
Квартиры в этом доме будут предоставлены тем, кто вложился в строительство на Овражной улице, на улице Мостотреста в Щербинке. А также обманутым дольщикам из Михайлово-Ярцевского поселения.
Напомним, возведение домов в Щербинке было начато еще в 2002 году. Застройщиком выступало ЗАО «Стройметресурс». В связи с финансовой несостоятельностью компании, строительство жилых домов № 3-8 было прекращено. В 2009 году ЗАО «Стройметресурс» признано банкротом.
Известно, что столичные власти оформят земельный участок к постройке уже в начале следующего года.
Как сообщалось ранее, что в отношении застройщика одного из элитных жилых комплексов в центре Москвы завели уголовное дело.
Новый объект появится в поселении Рязановском, в посёлке фабрики имени 1-го Мая. Проект будущего дома сформируют с учётом ранее приобретённых обманутыми гражданами жилых площадей. Жильё введут в эксплуатацию в 2021 году.
Фото: rueconomics.ru
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