Дом для обманутых дольщиков возведут в Новой Москве﻿

В Москве в рамках Адресной инвестиционной программы возведут компенсационную новостройку для обманутых дольщиков, сообщает ТАСС.

Дом планируется построить на территории присоединенных территорий - Троицкого и Новомосковского Административного округов.

Квартиры в этом доме будут предоставлены тем, кто вложился в строительство на Овражной улице, на улице Мостотреста в Щербинке. А также обманутым дольщикам из Михайлово-Ярцевского поселения.

Напомним, возведение домов в Щербинке было начато еще в 2002 году. Застройщиком выступало ЗАО «Стройметресурс». В связи с финансовой несостоятельностью компании, строительство жилых домов № 3-8 было прекращено. В 2009 году ЗАО «Стройметресурс» признано банкротом.

Известно, что столичные власти оформят земельный участок к постройке уже в начале следующего года.

Как сообщалось ранее, что в отношении застройщика одного из элитных жилых комплексов в центре Москвы завели уголовное дело.

Новый объект появится в поселении Рязановском, в посёлке фабрики имени 1-го Мая. Проект будущего дома сформируют с учётом ранее приобретённых обманутыми гражданами жилых площадей. Жильё введут в эксплуатацию в 2021 году.

Фото: rueconomics.ru

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