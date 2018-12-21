Иск Максаковой к бывшей жене Вороненкова из-за доли в квартире отклонен﻿

Суд Москвы отклонил иск Марии Максаковой, вдовы бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, к его бывшей жене из-за квартирного спора, сообщает ТАСС.
В решении суда говорится, что Максаковой-Игенбергс отказано в удовлетворении исковых требований к Степанченко Юлии (экс-супруга Вороненкова) о признании недействительным договора дарения квартиры от 13 января 2017 года,. Речь идет о необоснованной претензии Максаковой о признании права собственности в порядке наследования по закону на 1/12 долю квартиры.
Напомним, что весной прошлого года экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был застрелен в центре Киева. Также было известно, что Вороненкову заочно инкриминировались преступления, предусмотренные статьей "мошенничество".
По версии следствия, Вороненков был привлечен к хищению здания общей площадью 1499,4 кв. метра и рыночной стоимостью 127 млн рублей, принадлежащего одной из компаний в Москве. Он нашел покупателя, которому здание было продано за 20 млн рублей. Покупатель неофициально выплатил Вороненкову свыше $1,2 млн.
Следствием установлено, что Вороненков обеспечивал финансирование преступных действий. Он также давал указания другим соучастникам. Помимо этого организовал обналичивание полученных преступным путем денег и распределял их между соучастниками аферы.
Фото: rodina.news
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