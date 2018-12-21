Россияне перестанут сдавать показания электросчетчиков с 2020 года﻿

Правительство России внесло поправки к законопроекту, направленному на развитие систем учёта электрической энергии, сообщает "Парламентская газета".
Поправками предлагается перенести с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учёта электроэнергии с потребителей на гарантирующих поставщиков и сетевые организации. Такая система учета снимет с потребителей несвойственные им функции по установке, замене, обслуживанию и поверке самих приборов учёта.
Помимо этого, предлагается скорректировать сроки внедрения "умных счетчиков" электроэнергии.
Ранее стало известно россияне перестанут сдавать показания счетчиков — с 2020 года новостройки оснастят "умными" приборами учета.
Законопроектом утверждается положение о том, что установка общедомовых и индивидуальных счетчиков с функцией дистанционной передачи данных в многоквартирных домах будет обязательной. Такие приборы будут посылать в расчетный центр актуальную информацию об объемах потребления в режиме реального времени.
Помимо этого, в России могут ввести индивидуальный учет тепла в квартирах. Новые счетчики позволят собственникам получить существенную экономию по расходам на отопление. А также самостоятельно устанавливать температуру в своем жилье.
Фото: novostyvolgograda.ru
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