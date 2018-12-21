Губернатор Подмосковья: мы не разрешаем строительство домов без инфраструктуры

Как сообщает сайт "Советы по дому. Лайфхаки", губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что строительство жилых домов в Московской области можно только при условии, что рядом с жилыми домами есть необходимые объекты социальной инфраструктуры.

По словам губернатора, в настоящее время строительство ведется комплексно: ни один дом не может быть построен, если нет инфраструктуры.

Все строительство вот уже пять лет ведется сбалансированно. Ни один микрорайон не был застроен при отсутствии детского сада, школы, поликлиники. Поэтому основная стратегическая задача — строительство социальных объектов для жилых домов, которые раньше сдавались без наличия инфраструктуры.

Поэтому в Московской области будет принята специальная программа по строительству социальных объектов.

Как сообщил Воробьев, в этом году в Подмосковье планируется к сдаче около 4,8 миллиона квадратных метров жилой площади.

В 2014 году было сдано около семи миллионов квадратных метров, в связи с чем был переизбыток жилья, что привело к "определенным проблемам".

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