Смольный обещает достроить проблемные дома дольщиков в 2019 году﻿

Проблемные дома обманутых дольщиков в Санкт-Петербурге планируется достроить в 2019 году, всего сейчас насчитывается 32 таких дома, сообщает ТАСС.

По словам зампредf комитета по строительству Петербурга Евгения Барановского, уже составлена дорожная карта. Власти города контролируют достройку проблемных объектов на территории Северной столицы.

"У нас амбициозные планы и дальше по вводу объектов в эксплуатацию. Мы намерены до конца 2019 года практически полностью закончить строительство на проблемных домах Санкт-Петербурга", — подчеркнул чиновник.

Он объяснил, почему проблему удастся почти решить. Дело в том, что в Петербурге (город Пушкин) есть один дом, который невозможно достроить в рамках действующего градостроительного кодекса. Там будет решаться вопрос о предоставлении для граждан квартир в натуральном виде. Для этого есть отдельный субъектовый закон.

Чиновник добавил, что за последние два года удалось ввести в эксплуатацию 40 проблемных домов. Жилье получили 20 тыс. семей.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин пообещал разобраться с проблемами дольщиков ГК "Город". Об этом он заявил во время большой пресс-конференции, отвечая на вопрос активистки Аллы Андреевой, представляющей интересы дольщиков.

Фото: karpovka.com

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