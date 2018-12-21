Жителям Крыма и города федерального значения Севастополя продлят срок регистрации недвижимости по особым правилам до 1 января 2023 года, пишет "Парламентская газета". Соответствующий закон Совет Федерации одобрил на последнем в 2018 году пленарном заседании палаты.
Закон был внесён в Государственную Думу депутатами Дмитрием Беликом и Русланом Бальбеком и одобрен Госдумой в третьем чтении 18 декабря.
Законодательная инициатива, по мнению авторов проекта, позволит не допустить в Крыму коллапса в сфере оборота недвижимости. На сегодня лишь 50% жителей Крыма и Севастополя смогли зарегистрировать своё недвижимое имущество.
Законопроект продлевает действие особенностей применения законодательства РФ на территории Крыма и Севастополя в сфере имущественных и земельных отношений, а также в сфере кадастрового учёта недвижимости и сделок с ним до 1 января 2023 года.
В настоящее время срок действия особенностей применения законодательства в указанных сферах установлен до 1 января 2019 года. Кроме того, закон продлевает до 31 декабря 2020 года период, в течение которого могут быть установлены особенности регулирования градостроительных отношений.
Отмечается, что продление особого периода для регистрации имущества необходимо для завершения интеграции Крымского региона в экономическую и правовую систему российской Федерации.
Фото: primechaniya.ru
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