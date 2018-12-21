Аналитики Центрального Банка предупредили о вероятности возникновения пузыря на рынке ипотечного кредитования, пишут "Ведомости". Такой прогноз содержится в аналитическом исследовании департамента исследований и прогнозирования Центробанка.
Портал ЦБ опубликовал аналитическую записку, посвященную опыту двух кредитных бумов в России и текущему росту ипотеки. Анализ бумов на рынках корпоративного кредитования в 2005–2007 гг. и необеспеченного потребительского кредитования в 2011–2013 гг. говорит о необходимости извлечения важных уроков для рынка ипотеки, отмечают эксперты.
По убеждению аналитиков, чтобы избежать "ипотечного бума", необходимо ужесточить риск-метрики кредитных организаций. В соответствии с ними банки принимают решение о выдаче кредита. Если же это требование не будет выполнено, то возникнет опасность "ипотечного пузыря". То есть ситуация, при которой быстрые темпы роста ипотечного кредитования приведут к увеличению просроченной задолженности. Далее произойдет обесценивание ипотечных ценных бумаг и как следствие, снижение стоимости недвижимости. Закономерный финал — обвал ипотечного рынка.
Сообщается, что некоторые представители банковского сообщества не разделяют позицию авторов исследования.
Газета напоминает, что в этом году ожидается рекордное число выданных ипотечных кредитов. Речь идет о 3 трлн рублей.
Фото: variant-nk.ru
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