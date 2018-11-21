"Просадка" опор Крымского моста оказалась мифом﻿

Новости о мифическом проседании Крымского моста, распространенные некоторыми украинскими СМИ, оказались мифом. Об этом рассказал замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

В инфоцентре Крымского моста уже заявили, что выводы украинской стороны являются "очередным мифом". По словам экспертов, купившие квартиры в новостройках люди знают, что в недавно построенном доме лучше не делать капремонта уровня "евро". Дело в том, что из-за усадки здания в первый год гипсокартон может порваться, штукатурка часто дает трещины.

Это происходит под влиянием температурных перепадов, погодных явлений и естественных процессов проседания почвы. Скорее всего, Крымский мост меняет конфигурацию. Аналитики отмечают, что это изначально закладывается конструкторами в проект и тщательно просчитывается инженерами.

На днях стало известно, что строители завершили возведение опор железнодорожной части Крымского моста. Движение поездов намерены запустить спустя год, в декабре.

Напомним, что автомобильное движение по мосту через Керченский пролив открыли 16 мая этого года. С 1 октября по нему разрешено ездить грузовому транспорту.

Фото: glavny.tv

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