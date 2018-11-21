Правительство исключит завышение налога на недвижимость﻿

Любая ошибка в определении кадастровой стоимости недвижимости будет трактоваться в пользу владельца указанной недвижимости. В этом основной посыл нововведения, которым Минэкономразвития собирается дополнить действующий 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке" (ГКО), пишет "Коммерсант".

Минэкономразвития подготовило соответствующий законопроект для внесения в Правительство. Основная цель поправок состоит в том, чтобы не допустить завышения кадастровой стоимости выше рыночной при налогообложении. В случае выявления такого превышения в ходе ГКО предлагается применять правильную стоимость "с момента возникновения неточностей".

По словам главы департамента недвижимости ведомства Алексея Бутовецкого, законопроект напрямую устанавливает перечень обязательных критериев, которые должны учитываться при ГКО.

"К примеру, не могут быть проигнорированы такие факторы, как ветхое или аварийное состояние жилого фонда, расположение земельного участка в приаэродромной территории", — Алексей Бутовецкий.

Фото: muslo.ru

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