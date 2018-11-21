Правила долевого строительства к концу года снова изменятся﻿

Правила долевого строительства еще раз изменятся до конца года. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал к принятию в первом чтении пакет дополнительных поправок к 214-ФЗ, внесенный Правительством РФ.

По словам заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Никиты Стасишина, изменения направлены на уточнение трех основных позиций.

В первую очередь, устанавливается порядок, при котором для усиления контроля целевого использования средств участников долевого строительства, размер платежей, подлежащих исполнению по каждому проекту строительства, устанавливается застройщиком самостоятельно.

Также предлагается скорректировать ответственность бенефициаров застройщиков за нанесение финансового ущерба дольщикам с солидарной на субсидиарную. Это поможет создать для девелоперов привлекательные условия. Особенно при развитии уже застроенных территорий.

И в-третьих, в части закона, посвященном процедуре банкротства, предлагается новая статья 20115-4. Она должна регламентировать ответственность членов жилищно-строительного кооператива в пределах сумм паев, подлежащих возврату или возвращенных при прекращении членства в ЖСК. Правда в том случае, когда признаки банкротства ЖСК возникли в результате виновных действий или бездействия указанных лиц.

Фото: vsnr.ru

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