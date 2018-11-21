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Источник Правда.Ру

Дачным товариществам упростят открытие банковских счетов

Недвижимость

В Госдуму внесен законопроект с поправками к закону о ведении садоводства и огородничества. Он вступает в силу в начале будущего года. Поправки упрощают открытие банковских счетов для садоводческих товариществ, пишет "Российская газета".

С 1 января 2019 года все взносы дачников, как членские, так и целевые, будут проводиться безналичным путем. При этом вопросы выбора банка, открытия и закрытия расчетного счета будут решаться на общем собрании дачных товариществ. Разработчики законопроекта подчеркивают, что зимой собрания СНТ проводить крайне сложно. А если решение не принято и счет не открыт, товарищество остается до лета без взносов.

По словам депутата Госдумы, председателя Союза садоводов России Олега Валенчука, если полномочия по открытию и закрытию расчетных счетов перейдут к правлению, это ускорит внесение средств. В законе должно быть прописано, что правление должно учитывать интересы каждого владельца участка, поскольку от удобства платежей и размера комиссии зависит поступление взносов на счет товарищества.

Напомним, что по закону, который вступит в силу в январе, все расчеты СНТ планируется производить только через банк, оплата наличными не допускается.

Фото: evening-kazan.ru

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Темы закон счет в банке недвижимость садовые товарищества
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