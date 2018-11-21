Сразу два здания на Миллионной улице в Северной столице станут лотами на предстоящих торгах "Российского аукционного дома". Речь идет о домах № 5 и 6, которые планируют продать за 55 миллионов долларов, информирует пресс-служба РАД.
На аукционе будет продан в том числе и дом, в котором в 1919–1920 годах жила Анна Ахматова. Здание на Миллионной улице, 5 РАД позиционирует как объект для размещения отеля категории 5 звезд. Объект на Миллионной улице, 6 — как апарт-отель премиум-класса.
Аукционный дом уже ведет переговоры с российскими и иностранными гостиничными операторами. В том числе с оператором отелей класса "люкс" The Ritz-Carlton Hotel Company (входит в холдинг Marriott International). Торги планируют объявить в начале 2019 года.
Как отмечают эксперты, ранее здание на Миллионной, 5 рассматривали под бизнес-центр класса А. Однако оказалось, что у федерального памятника сложная структура, поэтому создание там жилья или апартаментов представляется маловероятным. В итоге было решено, что здание идеально подходит под высококлассную гостиницу.
Фото: piter.tv
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Квартира-кабинет Максима Горького в Петербурге...
Квартиры-студии лидируют по спросу в центре Петербурга
Петербургу грозит дефицит первичного жилья
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Мужчины в России страшные, девушки не знают английского, а перелеты на самолетах долгие. Вот далеко не весь список претензий хоккеиста из Канады.
Мужчины в России страшные, девушки не знают английского, а перелеты на самолетах долгие. Вот далеко не весь список претензий хоккеиста из Канады.
В случае неуплаты депутат Госдумы Сергей Вострецов предлагает штрафовать граждан. Его возмутило, что неработающие граждане пользуются соцуслугами государства.
Возникновению проблемы "спорных" с японцами территорий Южных Курил мы обязаны "волюнтаризму" Хрущева и Горбачева. На очереди волюнтаризм Владимира Путина?