Дом Ахматовой в Петербурге превратят в гостиницу﻿

Сразу два здания на Миллионной улице в Северной столице станут лотами на предстоящих торгах "Российского аукционного дома". Речь идет о домах № 5 и 6, которые планируют продать за 55 миллионов долларов, информирует пресс-служба РАД.

На аукционе будет продан в том числе и дом, в котором в 1919–1920 годах жила Анна Ахматова. Здание на Миллионной улице, 5 РАД позиционирует как объект для размещения отеля категории 5 звезд. Объект на Миллионной улице, 6 — как апарт-отель премиум-класса.

Аукционный дом уже ведет переговоры с российскими и иностранными гостиничными операторами. В том числе с оператором отелей класса "люкс" The Ritz-Carlton Hotel Company (входит в холдинг Marriott International). Торги планируют объявить в начале 2019 года.

Как отмечают эксперты, ранее здание на Миллионной, 5 рассматривали под бизнес-центр класса А. Однако оказалось, что у федерального памятника сложная структура, поэтому создание там жилья или апартаментов представляется маловероятным. В итоге было решено, что здание идеально подходит под высококлассную гостиницу.

Фото: piter.tv

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