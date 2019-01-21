Квартиру советского композитора Дмитрия Шостаковича продают в Петербурге

В Петроградском районе Санкт-Петербурга выставлена на продажу квартира композитора Дмитрия Шостаковича, сообщает РБК. Стоимость недвижимости составляет 26,9 млн руб., В этой квартире Шостакович жил с 1937 по 1941 год, до эвакуации в Куйбышев. Именно здесь было написано его самое известное произведение - Седьмая (Ленинградская) симфония, уточняется в объявлении о продаже жилья.

Сообщается, что квартира знаменитого композитора расположена в доме Бенуа, построенном в стиле эклектика в 1914 году.

Дом находится между Каменноостровским проспектом, Кронверкской и Большой Монетной улицами. Напротив дома находятся Матвеевский сад и Александровский парк. Монументальный жилой комплекс, построенный в стиле эклектика в 1914 году, заслуженно считается одним из самых красивых и благоустроенных домов 20-го века. Почти в каждой его квартире в свое время жили музыканты и художники, военачальники и партийные деятели, литераторы и ученые. Дмитрий Шостакович жил и творил в квартире №5 с 1937 по 1941 годы (до эвакуации в Куйбышев).

В квартире композитора имеется большая терраса, две ванные комнаты и несколько кладовых. Потолок украшен изящной лепниной, а на стенах множество картин. В квартире есть камин и двустворчатые двери.

Фото: spb.kp.ru

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