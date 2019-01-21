Новостройки подорожают после введения новых правил газификации — Минстрой﻿

Принятие свода новых правил по проектированию газифицированных новостроек приведет к удорожанию стоимости строительства жилья, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Минстроя Владимира Якушева.

По словам министра, в связи с дополнительными требованиями, которые прописаны в новых правилах с точки зрения безопасности, некоторое удорожание будет.

Чиновник добавил, что свод правил по проектированию газифицированных новостроек будет принят в четвертом квартале текущего года.

Как сообщалось ранее, Минстрой России обязал оснащать новостройки системой контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа. Новые требования внесены в свод правил. В нем, в частности, прописаны требования по установке газоанализаторов с системой блокировки в местах общего пользования и в квартирах.

Также вводятся новые стандарты установки оконных систем. Легкосбрасываемые окна необходимы для погашения давления взрыва и обеспечения устойчивости здания при взрыве газовоздушной смеси, говорится в новых правилах.

Агентство напоминает, что 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Погибли 39 человек.

Фото: rg.ru

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