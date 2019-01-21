Строительство загородных домов в Подмосковье сократилось на треть﻿

Объем строительства загородных домов в Московской области сократился в 2018 году на 35%, сообщает "Интерфакс-Недвижимость".
В общей сложности в прошлом году на рынке появилось на 35% меньше новых проектов, чем годом ранее. Только в 11% из них представлена застройка. В итоге отрасль покинул каждый пятый девелопер.
В прошлом году на рынок вышло 55 проектов. Из них лишь 11% имели застройку. Формат коттеджей был представлен в семи поселках. Таунхаусы — в одном. Квартиры в малоэтажных домах (МЖД) — в трех. Для сравнения: в 2017 году на рынок вышло 85 новых проектов.
По данным экспертов, наибольшей популярностью у покупателей пользовались дачные участки без подряда (УБП) в обжитых поселках с коммуникациями. А также готовые таунхаусы и коттеджи площадью до 150 кв. м.
Сложностей было много, отмечают аналитики. Но, несмотря на это, в 2018 году на загородной "первичке" было заключено более 13 тыс. сделок. Это на 4% больше показателя 2017 года. При этом большая часть покупателей выбрали УБП — 64%, 20% — малоэтажные дома (МЖД), 9% — таунхаусы или дуплекс.
Фото: glagolevovilla.ru
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