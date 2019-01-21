Цены на новостройки в ТиНАО побили четырехлетний рекорд

В Новой Москве рекордно подорожали новостройки, сообщает РБК. В декабре 2018 года средняя цена квартир на первичном рынке достигла 115 тыс. руб. за 1 кв.м. Это на 15,6% выше показателя прошлого года.
Эксперты отмечают, что это самое большое повышение после 2014 года. За последние три года средняя цена колебалась в пределах 100-105 тыс. руб. за 1 кв. м. Новостройки в ТиНАО росли в цене на протяжении всего 2018 года. Наиболее значительный скачок был зафиксирован в четвертом квартале. Тогда квадратный метр подорожал на 8,1%.
Лидером оказался Новомосковский административный округ. Здесь "квадрат" подорожал сразу на 17,6 п.п., до 118,3 тыс. руб. В Троицком административном округе этот показатель вырос на 3,2 п. п и составил 68,2 тыс. руб. В обоих округах больше всего подорожали студии — на 41,7% за год (до 3,7 млн руб.).
Ощутимо выросли в цене однокомнатные (на 19,1%, до 4,8 млн руб.) и двухкомнатные (на 17%, до 6,7 млн руб.) квартиры. И несмотря на ощутимый рост цен, спрос в Новой Москве увеличился пропорционально числу сделок в Старой Москве (на 38%). Благодаря этому доля ТиНАО сохранилась по итогам прошлого года на уровне 2017-го (35%). При этом удельный вес ипотечных сделок увеличилась на 12 п.п., до 57%. В то время как в старых границах Москвы он составил 47%.
Фото: homeweek. ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Ипотека и новостройки в 2019 году подорожают — эксперты
Популярные схемы сделок с новостройками в 2018 году: предпочтения покупателей
Треть предложений в новостройках Москвы "зависла" из-за страховщиков
Продажи в новостройках московского региона резко возросли
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Антикитайские настроения в Казахстане растут и подогреваются местными элитами, которые сигнализируют Пекину, что "не все так гладко".
Неужели федералы так обеспокоены лояльностью руководства Чечни, что трусят привести газовое хозяйство республики в порядок? Уважения они там этим не добьются.
Районный суд города Грозный рассмотрел и удовлетворил иск прокуратуры Чеченской Республики к "Газпром межрегионгаз Грозный", в котором была указана необходимость снятия с населения долга суммой более 9 миллиардов рублей за использование природного газа.
Антикитайские настроения в Казахстане растут и подогреваются местными элитами, которые сигнализируют Пекину, что "не все так гладко".