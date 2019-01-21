Цены на новостройки в ТиНАО побили четырехлетний рекорд

В Новой Москве рекордно подорожали новостройки, сообщает РБК. В декабре 2018 года средняя цена квартир на первичном рынке достигла 115 тыс. руб. за 1 кв.м. Это на 15,6% выше показателя прошлого года.

Эксперты отмечают, что это самое большое повышение после 2014 года. За последние три года средняя цена колебалась в пределах 100-105 тыс. руб. за 1 кв. м. Новостройки в ТиНАО росли в цене на протяжении всего 2018 года. Наиболее значительный скачок был зафиксирован в четвертом квартале. Тогда квадратный метр подорожал на 8,1%.

Лидером оказался Новомосковский административный округ. Здесь "квадрат" подорожал сразу на 17,6 п.п., до 118,3 тыс. руб. В Троицком административном округе этот показатель вырос на 3,2 п. п и составил 68,2 тыс. руб. В обоих округах больше всего подорожали студии — на 41,7% за год (до 3,7 млн руб.).

Ощутимо выросли в цене однокомнатные (на 19,1%, до 4,8 млн руб.) и двухкомнатные (на 17%, до 6,7 млн руб.) квартиры. И несмотря на ощутимый рост цен, спрос в Новой Москве увеличился пропорционально числу сделок в Старой Москве (на 38%). Благодаря этому доля ТиНАО сохранилась по итогам прошлого года на уровне 2017-го (35%). При этом удельный вес ипотечных сделок увеличилась на 12 п.п., до 57%. В то время как в старых границах Москвы он составил 47%.

Фото: homeweek. ru

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