По итогам 2018 года, первичный рынок высокобюджетной недвижимости полуострова Крым демонстрирует снижение по всем показателям.
Средний бюджет сделки на рынке элитной недвижимости Крыма снизился на 20% за три года. По данным аналитиков комплекса апартаментов Резиденции "Дипломат", средний чек сделки в сегменте элитной недвижимости составил на конец года $552 тыс. за апартамент, что на 20% ниже показателей трехлетней давности.
По итогам прошлого года средняя площадь лота в элитной новостройке на полуострове составила 86 кв. м. Это ниже на 15% по сравнению с показателями 2015 года, когда средняя площадь приобретаемого лота составляла 101 кв. м.
Эксперты отмечают, что нового предложения на рынок высокобюджетной недвижимости полуострова Крым в 2018 году не выходило. Средняя цена "квадрата" за год также показала снижение на 20% и составила на конец года $4 757. По мнению аналитиков, в основном это связано с акциями и скидкам девелоперов в течение года, а также сокращением покупаемой площади жилья.
Эксперты уверены, что в 2019 году на первичном рынке высокобюджетной недвижимости полуострова Крым каких-либо существенных колебаний в сторону повышения или снижения тех или иных показателей ожидать не приходиться. Стоимость сделки, скорее всего, продолжит свое снижение. Это может привести к дефициту компактных востребованных лотов, если на рынок не будет выходить новое предложение.
Фото: bazis-yalta.ru
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