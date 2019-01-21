Государственные жилищные сертификаты приравняют к эскроу-счетам﻿

Сроки действия государственных жилищных сертификатов для молодых семей слишком малы и не гарантируют им решения квартирного вопроса, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление аудитора Счетной палаты (СП) Юрия Росляка.

По его мнению, если молодая семья прошла отбор, то она должна гарантированно получить деньги. Необходимо, чтобы средства по сертификату закреплялись на спецсчете. Так, как это реализовано для участников долевого строительства. Минстрой уже готовит такие изменения в законодательство.

Новая система предполагает, что средства дольщиков на счетах эскроу лежат в банках до конца строительства. Застройщик же возводит дом на кредитные средства.

Юрий Росляк напомнил, что жилищные сертификаты получают участники программы "Обеспечение жильем молодых семей", рассчитанной до 2020 года.

По результатам проверки Счетной Палаты был сделан вывод о том, что необходимо увеличить срок действия государственных жилищных сертификатов. Сейчас он составляет всего семь месяцев. Юрий Росляк считает, что если этого для покупки квартиры не всегда достаточно, что можно говорить про строительство своего дома.

Фото: ria.ru

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