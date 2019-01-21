Вторичное жилье в России подорожало за год на 8,5%

Начавшаяся в прошлом году тенденция к увеличению стоимости вторичной недвижимости сохраняется, пишет «Коммерсант». За месяц цены поднялись в среднем на 1%. Рынок жилья уже начал сталкиваться со снижением спроса на фоне роста ипотечных ставок, цены сделок и вымывания с рынка наиболее ликвидных предложений.

Средняя заявленная стоимость жилья в январе увеличилась на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе по сравнению с декабрем рост составил 1%. На вторичный рынок недвижимости уже начало оказывать влияние повышение ставок по ипотеке.

Как отмечают эксперты, банки традиционно повысили ставки на готовое жилье сильнее, чем на новостройки. Помимо этого, продавцы квартир менее гибки, чем застройщики. Они, как правило, не готовы предоставлять скидки на фоне повышения цен, как девелоперы на первичном рынке жилья.

Сообщается, что за прошедший год средняя стоимость квадратного метра в России выросла на 6,4% (до 57,3 тысячи рублей). Средняя цена продажи квартиры увеличилась на 8,7% (до 3,28 миллиона рублей). Это выше динамики 2017 года, когда квадратный метр в среднем по стране подорожал на 3%.

Фото: yoshkindom.ru

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