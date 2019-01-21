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В каждой квартире установят газоанализаторы и добавят в газ одоранты﻿

Недвижимость

Газоанализаторы в каждой квартире могут обойтись российскому бюджету в 300 млрд рублей, сообщает "Интерфакс-Недвижимость" со ссылкой на заявление главы Минстроя Владимира Якушева.

В каждой квартире установят газоанализаторы и добавят в газ одоранты﻿. 397467.jpeg

По словам министра, чтобы оснастить каждый дом, потребуется порядка 131 млрд на всю страну. "Если мы говорим о поквартирном оснащении, то это порядка 300 млрд рублей", — подчеркнул глава ведомства.

По словам В. Якушева, нужно определиться с источниками финансирования. При этом средства фондов капремонта — не лучшая мера. Чиновник добавил, что повсеместная замена газовых плит в России — крайняя мера. Это возможно сделать не везде.

Также сообщается, что Минстрой подготовил постановление о добавлении в газ сильно пахнущих реагентов, так называемых одорантов. Они помогают выявить утечку. Документ может быть принят в ближайшее время.

По словам Владимира Якушева, газ практически не пахнет. Одорант придает газу характерный специфический запах. Это позволяет своевременно обнаружить утечку. В советское время на 1 тыс. кубометров газа добавляли 16 граммов одоранта. Сегодня эта норма лишь рекомендована. Концентрация остается на усмотрение ресурсоснабжающей организации.

Фото: dpcgaz. com.ua

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