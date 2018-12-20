Издержки реновации: в Москве предлагают квартиры с кухнями без окон

Как сообщает сайт "Советы по дому. Лайфхаки", участникам программы реновации было предложено переехать в дома с кухнями без окон. Единственным "окном" в кухне является узкая дверь, ведущая на балкон.
Петр Толстой, депутат Госдумы, заявил, что никакого дискомфорта это не должно доставлять.
По словам депутата, недостатки можно найти всегда, но тем не менее наблюдается высокая степень готовности к переезду.
Москвичам предложили переехать в дом, который адаптирован под реновацию, но он не был построен в рамках этой программы.
Специалисты в области архитектуры не могут дать логическое объяснение такому удивительному интерьерному решению.
Программа реновации рассчитана на 15 лет, ее задача расселить ветхие малоэтажные дома, построенные в 1957–1968 годы, а также построить новые на освободившейся территории.
Согласно результатам голосования москвичей, в программе будут участвовать более пяти тысяч домов.
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