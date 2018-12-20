Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в первом чтении законопроект, который обязывает городскую администрацию выносить на голосование депутатов программы инвестиционного развития особых территорий, пишет Коммерсант.
По словам автора законопроекта Сергея Никешина, в настоящее время у депутатов Северной столицы отсутствуют полномочия, позволяющие брать под контроль новое строительство в исторических районах города.
Поэтому, по убеждению парламентариев, в центре города на Неве появляются здания с нарушением правил высотности и мешающие жителям Питера. Не говоря уже о том, что новостройки зачастую отнюдь не придают шарма облику Санкт-Петербурга.
В новом законе также речь идет о таких частях Северной столицы, как спальные районы или "серый пояс". Для каждой из подобных локаций городские власти, согласно законопроекту, будут устанавливать отдельную инвестиционную программу.
Разрабатывать эти программы будет Смольный. А утверждать будет Законодательное собрание. Оно и получит таким образом возможность разрешать или запрещать реализацию инвестиционных проектов на отдельных городских территориях.
Фото: gazeta.ru
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