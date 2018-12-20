Путин допустил сокращение объемов строительства и рост стоимости жилья﻿

Президент России Владимир Путин допустил рост стоимости жилья и снижение объемов строительства, сообщает РБК. Это может произойти из-за перехода на новые формы финансирования новостроек, заявил президент.
В долевом строительстве необходимо навести порядок, отметил глава государства, выступая на 14-й большой пресс-конференции. Даже если это приведет на какое-то время к сокращению объемов и росту стоимости жилья, подчеркнул президент.
Владимир Путин обратил внимание на то, что перед отраслью стоит задача строить 120 миллионов квадратных метров. Президент призвал прекратить практику привлечения средств граждан с безответственным затем поведением с их расходованием.
"Мы держим низкий профиль стоимости жилья, за счет чего? Кто-то получает жилье. Но у части людей деньги изымаются. А в итоге у них ни денег, ни жилья. Поэтому, безусловно, нужно переходить на цивилизованные способы финансирования. А людям, которые попали в сложную ситуацию, безусловно, помочь нужно", — подчеркнул Владимир Путин.
Президент заявил, что обманутым дольщикам необходимо помочь. По его словам, ситуация в долевом строительстве оставляет желать лучшего, многие люди остаются без денег и жилья. Надо переходить на цивилизованные способы финансирования строительства. Иначе невозможно навести порядок.
Фото: ruinformer
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