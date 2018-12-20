Рост тарифов ЖКХ в связи с внедрением "умных" технологий в российских городах не предусмотрен, сообщает "Интерфакс-Недвижимость".
По словам замглавы Минстроя РФ Андрея Чибиса, никакого роста платы граждан не будет. Хоть на это и рассчитывают по старинке некоторые участники рынка. В тарифах могут появиться дополнительные источники на модернизацию.
"За счёт повышения эффективности и сокращения операционных издержек будет высвобождаться источник на модернизацию инфраструктуры", — отметил чиновник.
По его словам, использование "умных" технологий в российских городах позволит снизить нагрузку на системы энергоснабжения. Тем самым можно будет экономить на ее оплате. Любое повышение тарифов будет жестко контролироваться государством, подчеркнул замминистра.
Как ранее писала "Правда.Ру", в следующем году в РФ предстоит двухэтапное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Но для граждан предусмотрены меры социальной защиты. Субъекты РФ будут выплачивать компенсации из региональных бюджетов.
Фото: sobesednik.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
C 1 января начнут действовать новые тарифы на жилищные услуги в Москве
Коммунальные тарифы вырастут дважды
Тарифы ЖКХ вырастут дважды из-за нового НДС
"Мусорные тарифы" в регионах вырастут в разы
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Любая атака на Донбасс приведет к окончанию существования Украины как суверенной страны - подтвердили высокопоставленные источники в Минобороны России.
Любая атака на Донбасс приведет к окончанию существования Украины как суверенной страны - подтвердили высокопоставленные источники в Минобороны России.
До двух третей населения выросло количество россиян, сожалеющих о распаде СССР.. Эксперты считают, что причиной стали "людоедские" законы и реформы власти.
Было бы приятно подумать, что Вашингтон наконец-таки принял свое поражение в Сирии, поскольку притворяться и дальше уже кажется смешным.