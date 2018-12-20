Применение "умных" технологий в ЖКХ не приведет к росту тарифов﻿

Рост тарифов ЖКХ в связи с внедрением "умных" технологий в российских городах не предусмотрен, сообщает "Интерфакс-Недвижимость".

По словам замглавы Минстроя РФ Андрея Чибиса, никакого роста платы граждан не будет. Хоть на это и рассчитывают по старинке некоторые участники рынка. В тарифах могут появиться дополнительные источники на модернизацию.

"За счёт повышения эффективности и сокращения операционных издержек будет высвобождаться источник на модернизацию инфраструктуры", — отметил чиновник.

По его словам, использование "умных" технологий в российских городах позволит снизить нагрузку на системы энергоснабжения. Тем самым можно будет экономить на ее оплате. Любое повышение тарифов будет жестко контролироваться государством, подчеркнул замминистра.

Как ранее писала "Правда.Ру", в следующем году в РФ предстоит двухэтапное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Но для граждан предусмотрены меры социальной защиты. Субъекты РФ будут выплачивать компенсации из региональных бюджетов.

Фото: sobesednik.ru

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