Названы районы-рекордсмены Москвы по уровню продаж элитных квартир﻿

Число сделок с самыми дорогими квартирами в центре столицы за текущий год выросло на треть. Наиболее популярным районом среди покупателей элитного жилья являются Хамовники. На них пришлось 37% сделок в 2018 году, говорится в исследовании компании Kalinka Group.

Второе место по числу реализованных элитных квартир поделили между собой районы Тверской и Замоскворечье — по 15% каждый. Самые дорогие квартиры были проданы в районе Патриарших прудов, где средний чек сделки составил 263 млн руб. А также на Остоженке со средней стоимостью 222 млн руб.

В общей сложности с начала 2018 года на элитном рынке недвижимости в центре столицы было закрыто порядка 880 сделок. Это на 29% превысило показатель 2017 год.

Как отмечают эксперты, в уходящем году на рынок Москвы вышло рекордное количество элитных проектов. При этом цены на дорогие квартиры в столичном мегаполисе выросли на 7% впервые после полутора лет снижения.

Фото: kre.ru

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