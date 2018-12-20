Число сделок с самыми дорогими квартирами в центре столицы за текущий год выросло на треть. Наиболее популярным районом среди покупателей элитного жилья являются Хамовники. На них пришлось 37% сделок в 2018 году, говорится в исследовании компании Kalinka Group.
Второе место по числу реализованных элитных квартир поделили между собой районы Тверской и Замоскворечье — по 15% каждый. Самые дорогие квартиры были проданы в районе Патриарших прудов, где средний чек сделки составил 263 млн руб. А также на Остоженке со средней стоимостью 222 млн руб.
В общей сложности с начала 2018 года на элитном рынке недвижимости в центре столицы было закрыто порядка 880 сделок. Это на 29% превысило показатель 2017 год.
Как отмечают эксперты, в уходящем году на рынок Москвы вышло рекордное количество элитных проектов. При этом цены на дорогие квартиры в столичном мегаполисе выросли на 7% впервые после полутора лет снижения.
Фото: kre.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Хамовники лидируют по ставкам аренды жилья
Хамовники лидируют по вводу элитных квартир
Хамовники лидируют по предложению элитного жилья
Якиманка и Хамовники - самые дорогие районы Москвы
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Любая атака на Донбасс приведет к окончанию существования Украины как суверенной страны - подтвердили высокопоставленные источники в Минобороны России.
Любая атака на Донбасс приведет к окончанию существования Украины как суверенной страны - подтвердили высокопоставленные источники в Минобороны России.
До двух третей населения выросло количество россиян, сожалеющих о распаде СССР.. Эксперты считают, что причиной стали "людоедские" законы и реформы власти.
Было бы приятно подумать, что Вашингтон наконец-таки принял свое поражение в Сирии, поскольку притворяться и дальше уже кажется смешным.