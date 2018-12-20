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Путин поручил смягчить подход к банкам при кредитовании застройщиков﻿

Недвижимость

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Центральному Банку смягчить подход к формированию банковских резервов при кредитовании застройщиков с учетом новой схемы финансирования долевого строительства, сообщает РБК.

Путин поручил смягчить подход к банкам при кредитовании застройщиков﻿. 396130.jpeg

Документ опубликован на официальном сайте главы государства. Глава правительства Дмитрий Медведев назначен ответственным за выполнение данного поручения. Из публикации следует, что доклад необходимо подготовить до 1 февраля 2019 года. Поручения даны по итогам заседания президиума Госсовета.

Напомним, в среду, 19 декабря, Госдума приняла в окончательном третьем чтении новые поправки в 214-ФЗ, регулирующий долевое строительство жилья. Закон ужесточает требования к застройщикам. В частности, с 1 июля 2019 года все застройщики должны перейти на расчеты через эскроу-счета. В том числе и те, кто получил разрешения на строительство до 1 июля 2018 года. До этого срока девелоперы могли строить и продавать по старым правилам.

Фото: realty.ria.ru

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Темы банк путин медведев эксроу-счета недвижимость строительство правительство
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