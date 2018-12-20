Путин поручил смягчить подход к банкам при кредитовании застройщиков﻿

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Центральному Банку смягчить подход к формированию банковских резервов при кредитовании застройщиков с учетом новой схемы финансирования долевого строительства, сообщает РБК.

Документ опубликован на официальном сайте главы государства. Глава правительства Дмитрий Медведев назначен ответственным за выполнение данного поручения. Из публикации следует, что доклад необходимо подготовить до 1 февраля 2019 года. Поручения даны по итогам заседания президиума Госсовета.

Напомним, в среду, 19 декабря, Госдума приняла в окончательном третьем чтении новые поправки в 214-ФЗ, регулирующий долевое строительство жилья. Закон ужесточает требования к застройщикам. В частности, с 1 июля 2019 года все застройщики должны перейти на расчеты через эскроу-счета. В том числе и те, кто получил разрешения на строительство до 1 июля 2018 года. До этого срока девелоперы могли строить и продавать по старым правилам.

Фото: realty.ria.ru

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