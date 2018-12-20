Треть новостроек в Москве строится в промзонах﻿

Всего 32 проекта находятся на участках бывших промышленных и складских предприятий. Еще полгода назад доля таких объектов не превышала 16% от общего предложения на первичном рынке «старой» Москвы, сейчас она достигла 27%, говорится в исследовании компании Est-a-Tet.

С начала года объем предложения в проектах на территориях промзон увеличился почти в 2 раза. На конец 2018 года объем предложения квартир в новостройках в границах бывших промзон и предприятий составил 12,6 тысяч квартир или 814,4 тысячи квадратных метров в их суммарной площади.

Большая часть предложения на территориях промзон представлена в ЮВАО - 25%, ЮАО - 22% и СЗАО- 20% от суммарной площади предложения.

Эксперты отмечают, что, несмотря на то, что в этом году уже началась реновация территорий завода «ЗиЛ», ММЗ «Серп и Молот», «Карачаровского механического завода», в промзонах остается огромный потенциал для застройки.

«В ближайшем будущем выход новых проектов ожидается на следующих площадках: деловой район «Москвич", Западный речной порт и Московский винно-коньячный завод, Московский жировой комбинат. А также Краснопресненский сахарорафинадный завод, Мельничный комбинат № 4, площадки на Лужнецкой набережной и площадка на Рязанском проспекте», - подчеркнул руководитель аналитического и консалтингового центра компании Est-a-Tet Владимир Богданюк.

Реорганизация и освоение промышленных территорий является одним из ключевых факторов появления новых проектов. Доля предложения новостроек на территории бывших промзон столичного мегаполиса в общем объеме предложения на первичном рынке Москвы увеличилась до 30%. Количество новых проектов в промзонах за последние полгода увеличилось с 38 до 47.

Фото: cont.ws

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