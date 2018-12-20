На месте "Черкизона" в 2019 году ﻿построят жилье для переселенцев

Первые жилые дома по программе реновации на территории бывшего Черкизовского рынка будут построены до конца 2019 года, информирует портал Стройкомплекса Москвы.

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, строительство жилья по программе реновации уже началось на одном из участков бывшей территории Черкизовского рынка.

Общая площадь нового жилья на первом участке составляет около 70 тыс. кв. м. Часть новостроек для переселенцев столицы будет готова уже до конца следующего года. Ранее Хуснуллин заявлял, что в эти дома переедут жители столичного района Измайлово.

Сообщается, что федеральные власти недавно передали в собственность Москве еще один участок площадью около 45 га под строительство жилья по реновации на территории бывшего Черкизовского рынка. Здесь возможно возведение еще около 200 тыс. кв. м жилья по реновации

Глава Стройкомплекса отметил, что жилые кварталы будут возводиться с объектами различных функций: с офисами, с объектами социальной инфраструктуры, с комфортной и благоустроенной средой.

"Например, часть площадки, которая граничит с историческим прудом, будет застраиваться домами высотой не более пяти этажей", — подчеркнул заммэра.

Фото: msk.kp.ru

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