Жителям Москвы повысили плату за воду и отопление﻿

Стоимость холодной и горячей воды, водоотведения и отопления в квартирах жителей Москвы с 1 января повысится на 1,7%, сообщает "Интерфакс-Недвижимость". Следующее повышение коммунальных тарифов произойдет 1 июля.

С 2019 года в Москве вырастет стоимость воды и отопления. Соответствующий документ утвердил департамент экономической политики и развития столицы. Кубометр холодной воды в старой Москве с 1-го января подорожает до 38,7 руб., водоотведения — до 27,4 руб., горячей воды — до 191,7 руб.

Стоимость отопления вырастет до 2,31 тыс. руб., поясняется в заметке. Следующее повышение тарифов произойдет 1 июля: холодная вода подорожает еще на 4,6% (40,48 руб. за 1 куб. м), водоотведения — на 3,9% (29,57 руб.), горячая вода — на 3,4% (198,1 руб. за 1 куб. м), отопление — на 3% (до 2,38 тыс. руб.).

Московские власти утвердили повышение стоимости жилищных услуг еще в начале декабря. Помимо тарифов за воду и отопление возрастет и плата за содержание жилого помещения в среднем вырастет на 1,9 руб. Взнос на капитальный ремонт увеличится на 1,19 руб.

Фото: prm.ua

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Дома, ЖКХ и налоги: что изменится в жизни россиян в 2019 году﻿

На Лолиту Милявскую повесили огромный долг по ЖКХ

Москва утвердила повышение тарифов ЖКХ﻿﻿

Оплата услуг ЖКХ - за какой период сохранять квитанции?