Стоимость холодной и горячей воды, водоотведения и отопления в квартирах жителей Москвы с 1 января повысится на 1,7%, сообщает "Интерфакс-Недвижимость". Следующее повышение коммунальных тарифов произойдет 1 июля.
С 2019 года в Москве вырастет стоимость воды и отопления. Соответствующий документ утвердил департамент экономической политики и развития столицы. Кубометр холодной воды в старой Москве с 1-го января подорожает до 38,7 руб., водоотведения — до 27,4 руб., горячей воды — до 191,7 руб.
Стоимость отопления вырастет до 2,31 тыс. руб., поясняется в заметке. Следующее повышение тарифов произойдет 1 июля: холодная вода подорожает еще на 4,6% (40,48 руб. за 1 куб. м), водоотведения — на 3,9% (29,57 руб.), горячая вода — на 3,4% (198,1 руб. за 1 куб. м), отопление — на 3% (до 2,38 тыс. руб.).
Московские власти утвердили повышение стоимости жилищных услуг еще в начале декабря. Помимо тарифов за воду и отопление возрастет и плата за содержание жилого помещения в среднем вырастет на 1,9 руб. Взнос на капитальный ремонт увеличится на 1,19 руб.
Фото: prm.ua
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Дома, ЖКХ и налоги: что изменится в жизни россиян в 2019 году
На Лолиту Милявскую повесили огромный долг по ЖКХ
Москва утвердила повышение тарифов ЖКХ
Оплата услуг ЖКХ - за какой период сохранять квитанции?
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Любая атака на Донбасс приведет к окончанию существования Украины как суверенной страны - подтвердили высокопоставленные источники в Минобороны России.
Любая атака на Донбасс приведет к окончанию существования Украины как суверенной страны - подтвердили высокопоставленные источники в Минобороны России.
До двух третей населения выросло количество россиян, сожалеющих о распаде СССР.. Эксперты считают, что причиной стали "людоедские" законы и реформы власти.
Вашингтон служит только Израилю, ВПК, Уолл-стрит, крупным банкам и корпорациям, а также энергетическим компаниям, считает экономист Пол Крейг Робертс.