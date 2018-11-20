Рынок жилой недвижимости Курильских островов характеризуется одним из наиболее высоких уровней цен в Российской Федерации. Цены на жилье на архипелаге Хабомаи выше, чем на особняки на Рублевском шоссе и квартиры на Патриарших.
Уже более 200 объявлений о продаже недвижимости и обмене с доплатой на Рублёвском шоссе и в Барвихе на аналогичные варианты на Курильских островах в архипелаге Хабомаи фиксируют московские и сахалинские риелторы.
По словам экспертов, ажиотаж вызван в том числе слухами о возможной передаче территорий Японии. Также столь высокая стоимость жилья объясняется себестоимостью самого строительства. Таковое обходится на Курилах значительно дороже, чем в материковой части России, что обуславливается дороговизной доставки большинства строительных материалов на архипелаг, а так же необходимостью возведения сейсмоустойчивого жилья.
По мнению экспертов, купить недвижимость на Курилах сегодня более перспективно и выгодно, чем это было когда-либо за многие годы.
По словам риелтора агентства недвижимости "Сахалин 1956" Анна Абэ, в среднем 1 квадратный метр превысил отметку в $100000. Некоторые люди готовы даже брать пустые участки и строить дома самостоятельно.
Фото: sahalin.info
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