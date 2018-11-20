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Источник Правда.Ру

Квартира в 6 кв.м продается в Краснодаре﻿

Недвижимость

В Краснодаре продаётся шестиметровая квартира за 450 тысяч российских рублей. Выставлена она как "квартира-студия" с евроремонтом. Эту недвижимость за ее размеры даже прозвали "кошачьим лотком". Зато цена вполне себе "взрослая" — 450 тысяч рублей.

В объявлении о продаже указано, что в этой мини-квартирке есть все городские удобства: есть санузел, в котором уложен дорогой кафель, маленький холодильник и бойлер на 15 литров. А в маленькой комнатушке — кресло-кровать. Да еще маленький письменный стол, кухня и стеллаж. Есть даже маленький метровый коридор. Эта "квартира-студия находится в прославленном в городе в Музыкальном микрорайоне.

Сообщается также, что в жилье сделан хороший ремонт, теплый пол, дорогая металлическая дверь, хорошая плитка в комнате, финский кафель в санузле и стены отделаны декоративной штукатуркой. Квартира располагается на первом этаже.

На вопрос о том, почему такая маленькая, а такая дорогая, продавец отвечает: "Все финансовые вопросы решаются при осмотре. Там очень хороший ремонт. И продается квартира с мебелью и бытовой техникой. Идеально подойдет для мини офиса или проживания одного человека".

Фото: kuban.kp.ru

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Темы студия продажа квартира Краснодар недвижимость
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