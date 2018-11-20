В Краснодаре продаётся шестиметровая квартира за 450 тысяч российских рублей. Выставлена она как "квартира-студия" с евроремонтом. Эту недвижимость за ее размеры даже прозвали "кошачьим лотком". Зато цена вполне себе "взрослая" — 450 тысяч рублей.
В объявлении о продаже указано, что в этой мини-квартирке есть все городские удобства: есть санузел, в котором уложен дорогой кафель, маленький холодильник и бойлер на 15 литров. А в маленькой комнатушке — кресло-кровать. Да еще маленький письменный стол, кухня и стеллаж. Есть даже маленький метровый коридор. Эта "квартира-студия находится в прославленном в городе в Музыкальном микрорайоне.
Сообщается также, что в жилье сделан хороший ремонт, теплый пол, дорогая металлическая дверь, хорошая плитка в комнате, финский кафель в санузле и стены отделаны декоративной штукатуркой. Квартира располагается на первом этаже.
На вопрос о том, почему такая маленькая, а такая дорогая, продавец отвечает: "Все финансовые вопросы решаются при осмотре. Там очень хороший ремонт. И продается квартира с мебелью и бытовой техникой. Идеально подойдет для мини офиса или проживания одного человека".
Фото: kuban.kp.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Мини-квартиры снова в моде и в цене
Мини-квартиры на рынке аренды в Москве заняли менее...
Квартира будущего - плацкарт в коробке
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Общественность и СМИ восприняли заявление Путина как готовность Путина отдать Японии Курильские острова. Потеряет ли Россия Курилы, недавно забрав свой Крым?
Общественность и СМИ восприняли заявление Путина как готовность Путина отдать Японии Курильские острова. Потеряет ли Россия Курилы, недавно забрав свой Крым?
Проект повышения налогов на все, на фоне пенсионной реформы и взлета цен уже назван народом "возвращением гайдаровщины" и "шоковой терапией 2.0".
Возникновению проблемы "спорных" с японцами территорий Южных Курил мы обязаны "волюнтаризму" Хрущева и Горбачева. На очереди волюнтаризм Владимира Путина?