Сбербанк запустил для "вторички" новую ипотечную программу﻿

Сбербанк расширил программу по оформлению ипотеки на вторичном рынке недвижимости без предоставления отчета об оценке объекта. Правда в случае, если приобретаемая вторичная квартира размещается в объявлениях на сайте "ДомКлик", сообщает портал банка.

Существуют и другие условия предоставления кредита по этой программе. В частности, цена объекта недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге не должна быть выше 20 млн руб., для таких городов-миллионников, как, например, Новосибирск, Екатеринбург, Нижнем Новгороде или Казань не выше 10 млн руб. Для объектов в других населенных пунктах на территории России — не выше 5 млн руб.

Из дополнительных условий: в доме должно быть не менее трех этажей, переход прав собственности по этим объектам должен быть оформлен не ранее 1998 года. Новые условия программы помогут сэкономить время (в пределах суток) на подготовку документов. И, что немаловажно, деньги (до 5 тыс. рублей).

Фото: sidom.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Ипотечные ставки приготовились к росту

Рискованные кредиты могут вызвать ипотечный кризис...

Опровергнут запрет Сбербанка на бесплатное снятие...