Обманутых дольщиков "Кутузовской мили" становится больше

Застройщик печально известного ЖК "Квартал Триумфальный", более известный под названием "Кутузовская миля" продолжает продавать квартиры, несмотря на процедуру банкротства, порождая новую "армию" обманутых дольщиков.

Напомним, что "Кутузовскую милю" начали строить еще в 2002 году. Стройку замораживали, объект изменил класс с элитного на бизнес, изменилось название. Но за эти 16 лет дольщики так и не получили свои квартиры.

ЖК "Квартал Триумфальный" был исключен из перечня проблемных объектов в августе 2017 года, после перехода прав требований покупателей квартир от обанкротившейся структуры бывшей Mirax Group Сергея Полонского к ЗАО "ФЦСР".

По планам городских властей, квартиры в жилом комплексе "Триумфальный" должны были быть переданы дольщикам до марта будущего года.

Но ситуация затягивается. Девелопер не хочет терять привлекательный объект в престижном районе на западе столицы, несмотря на то, что средств на его достройку у компании нет. С января месяца адвокаты девелопера заваливают Арбитражный суд города Москвы всевозможными ходатайствами.

Временный управляющий, представители регулятора (Москомстройинвест) и "старые" дольщики убеждены, что это очередная попытка затянуть банкротство. Это автоматически затянет строительство, поскольку на объект не сможет прийти новый застройщик.

Фото:crimerussia.com

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