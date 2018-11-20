Гостевой дом в Южной Нижней Калифорнии банкир откроет в 2019 году. Российский банкир Олег Тиньков показал интерьеры новой дачи, которую планирует открыть в Мексике. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.
Гостевой дом La Datcha Cabo San Lucas расположится на мексиканском курорте Кабо-Сан-Лукас (штат Южная Нижняя Калифорния). Мексиканская дача станет уже пятым объектом под брендом La Datcha, который развивает банкир. Дача рассчитана на 20 человек.
По словам Олега Тинькова, гостевой дом бренда площадью 2 тыс. кв.м находится прямо на берегу Тихого океана с его метровыми волнами. "При этом в центре города и вблизи ресторанов и порта, из которого можно выйти в море для ловли марлина", — отметил Тиньков.
Еще в октябре прошлого года стало известно о планах Тинькова открыть гостевой дом в Мексике. Это первый американский объект сети La Datcha Tinkoff Collection, включающей несколько гостевых домов. Их можно арендовать целиком. Правда, только в то время, когда ими не пользуется сам банкир.
Другие дома-дачи Тинькова расположены во французских Куршевеле и Валь-Торансе, а также итальянском Форте-дей-Марми. У банкира есть подобные объекты и в России, например, на побережье Каспийского моря в Астраханской области.
Фото: realty.rbk.ru
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