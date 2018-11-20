В Петербурге на продажу выставлена квартира-кабинет писателя Максима Горького, сообщает компания Megaagent. Писатель здесь жил, начиная с 1914 по 1921 год, когда вернулся по амнистии, связанной с празднованием 300-летия дома Романовых.
Историческая квартира располагается в доме 23 по Кронверкскому проспекту. В 1914 году писатель жил на шестом этаже, а в декабре 1917 года Алексей Максимович Пешков (настоящее имя писателя) переехал на 4-й этаж этого же дома в квартиру №8. Это место быстро стало литературным и общественно-политическим центром Петербурга.
В настоящее время объект в значительной степени изменился. По словам владельца компании Megaagent Руслана Соешева, квартира, которую снимал писатель сейчас разделена на три — 8, 16 и 43. Виной тому являлось сначала расселение барских квартир, а затем и расселение коммунальных квартир. "Одно несомненно — квартира, которая сейчас выставлена на продажу является частью той, которую снимал Максим Горький", — подчеркнул Руслан Соешев.
Известно, что именно в этой квартире в гостях у М. Горького был выдающийся английский писатель Герберт Уэллс, который приезжал в Петербург в сентябре 1920 года.
В этот петербургский период жизни, Горький закончил повесть "Детство", написал "В людях", очерк "Л.Н. Толстой", воспоминания о Л. Андрееве и В. Короленко и начал работать над очерком "В.И. Ленин".
Выставленноt на продажу жилье представляет собой двухкомнатную квартиру площадью 52 кв. метра на 4 этаже. Квартира находится рядом со станцией метро "Горьковская". Окна выходят на Александровский парк и Петропавловскую крепость.
Фото: peterburg.biz
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