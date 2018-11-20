Ввод жилья в регионах России сократится — Мутко

В некоторых регионах России ввод жилья в ближайшие два года снизится на 20% из-за перехода рынка недвижимости на новые правила долевого строительства, заявил вице-премьер Правительства РФ Виталий Мутко.

По его мнению, для полной перестройки всех бизнес-процессов рынку новостроек понадобится минимум два года. Следовательно, серьезного роста площадей вводимых в эксплуатацию новостроек пока ждать не стоит.

Так, на отладку взаимодействия строительных компаний с банковским сектором понадобится не менее 6 — 8 месяцев. По словам Мутко, есть проблема застройщиков, чьи проекты банки сочтут слишком рискованными для предоставления проектного финансирования. По разным оценкам, это до 38% всех девелоперов.

"Мы прорабатываем возможность дополнительных гарантий таким компаниям от ДОМ. РФ с тем, чтобы они все же смогли получить кредиты. Кроме того, ДОМ. РФ вместе с принадлежащим ей банком Российский капитал разрабатывает стандартный банковский продукт для финансирования жилых проектов, где квартиры продаются через эскроу-счета", — подчеркнут вице-премьер.

По мнению Виталия Мутко, такой продукт в дальнейшем можно будет предлагать использовать и другим банкам.

Что касается рынка новостроек, то по мнению вице-премьера, спрос будет поддерживаться за счет пользующегося популярностью ипотечного кредитования.

Фото: wnnews.ru

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