Решение Центробанка остановило продажи 70% новостроек — депутат﻿

Решение Банка России, исключившего во вторник одного из крупнейших страховщиков строительного рынка "Респект" из списка имеющих право страховать ответственность застройщиков компаний остановило продажи 70% объектов долевого строительства, сообщает РИА Недвижимость. В Госдуме рассчитывают, что проблему удастся решить до конца года.

В связи с этими событиями председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев заяви , что данное решение ЦБ стало в буквальном смысле "шокирующим" для всего рынка жилых новостроек.

Особым вопросом к регулятору становится тот факт, что на рынке по факту оставалась одна страховая компания, покрывающая порядка 90% рынка.

"Получилось по факту, что огромный рынок жилищного строительства стал зависеть от одной страховой компании. ЦБ "убрал" компанию — рынок жилищного строительства встал!" — подчеркнул Николаев.

Госдума РФ в среду, 19 декабря, приняла в третьем чтении законопроект, регулирующий долевое строительство. По словам депутата, благодаря тому, что в проекте появилось положение о возможности застройщикам страховаться в Фонде дольщиков, девелоперы не столкнутся с проблемами по продажам.

Фото: sibdom.ru

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