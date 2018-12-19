Здание-книжку на Новом Арбате превратили в гостиницу﻿

После реконструкции в доме-книжке на Новом Арбате открыли гостиницу и апартаменты, пишут «Ведомости». В 2014 году здание приобрела девелоперская компания Capital Group. Дом-книжку превратили гостинично-апартаментный комплекс The Book.

Работы велись 22 месяца. Здесь заменили остекление и кровлю, а также инженерные сети, коммуникации и лифтовое оборудование. Помимо этого, установили новые противопожарные системы и сделали перепланировку, сохранив архитектуру 1960-х годов.

Теперь со второго по 11-й этаж комплекс занимает гостиница под названием Pentahotel. Отель рассчитан на 228 номеров. С 14-го по 18-й расположены апартаменты для временного проживания Intermark Residence. На 12-м, 13-м и с 19-го по 26-й - апартаменты для постоянного проживания The Book Apartments.

Дома-книжки на Новом Арбате могут войти в перечень объектов культурного наследия, заявили столичные власти в июле 2018 года. На момент признания дома объектом культурного наследия должно пройти не менее 40 лет. Эти здания уже подошли к данному рубежу.

Напомним, что дома-книжки представляют собой четыре 26-этажных здания с фасадами, похожими раскрытые книги. Они были построены в 1960-х годах по проекту архитекторов Михаила Посохина, Ашота Мндоянца, Бориса Тхора, Вадима Макаревича, Шагена Айрапетова, которые разрабатывали ансамбль проспекта Калинина (современный Новый Арбат). Помимо магазинов, во времена СССР здесь располагались восемь министерств.

Фото: vhotel.ru

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