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Объявлен официальный старт акселерационной программы технологических стартапов BuildUP

Недвижимость

Компании ПАО "Галс-Девелопмент", АО "Дон-Строй Инвест", ЗАО "Фодд", Фонд развития интернет инициатив (ФРИИ) совместно с Фондом "Сколково" сегодня 19 декабря объявили об официальном старте акселерационной программы технологических стартапов BuildUP.

Объявлен официальный старт акселерационной программы технологических стартапов BuildUP.﻿. 396074.jpeg

Портфель девелоперских компаний-участников проекта включает 5 млн. кв. м построенных объектов, 30 действующих строительных площадок и 4 млн. кв. м в планах к реализации до 2022 года. 

Участники проекта определили "дорожную карту" — ключевые направления для поиска и отбора решений. На этапе сбора заявок, который пройдет в январе-мае 2019 года, планируется привлечь около 200 проектов. По результатам экспертной оценки перспективные разработки будут отобраны в акселерационную программу. Работа акселератора будет включать в себя образовательные модули и консультации с внешними профильными экспертами с целью совершенствования предлагаемых технологий и их адаптации под задачи проекта. Все желающие могут подать заявку на участие в проекте BuildUp на сайте buildup.sk.ru.

По словам президента ПАО "Галс-Девелопмент" Сергея Калинина, новые требования к девелоперским проектам, законодательные изменения бросают строителям новые вызовы на всех этапах жизни здания от проектирования и стройки до последующей эксплуатации.

"Цель нашей программы заключается в поиске готовых к пилотному внедрению бизнес-идей. Мы ожидаем получить инновационные решения, направленные на снижение себестоимости строительства, сокращении сроков строительства в 1,5 раза — при сохранении высокой планки качества, повышение эффективности эксплуатации объектов недвижимости, улучшение качества жизни жителей", — подчеркнул Сергей Калинин.

Генеральный директор АО "Дон-Строй Инвест" Алена Дерябина отмечает, что наиболее перспективные разработки, связаны, в первую очередь, с оптимизацией сроков строительства.

"Мы уже проектируем в BIM, умеем работать с модульными фасадами, но хотелось бы совершить в этом направлении технологический прорыв. Второе — это качество строительства. Мы можем придумать феерический проект, заложить самые инновационные материалы и технологии — но потом все это попадает в руки строителей, и качество реализации задуманного зависит именно от них. В эпоху глобальной цифровизации хотелось бы минимизировать влияние человеческого фактора на судьбу проекта", — сказала Алена Дерябина.

Президент ЗАО "Фодд" Олег Мороз добавил, что совместная акселерационная программа с ведущими игроками девелоперского рынка АО "Дон-Строй Инвест" и ПАО "Галс-Девелопмент" придаст деятельности компании новый импульс за счет привлечения новаторских строительных технологий и инновационных решений в управлении проектами.

"Благодаря этой совместной работе мы надеемся вывести строительный рынок Москвы на качественно новый уровень", подчеркнул Олег Мороз.

Build UP — первый проект в России по работе со стартапами в области технологий для строительства, который реализуется не одной компанией, а совместно лидерами рынка в партнерстве.

По словам вице-президента, исполнительного директора Кластера энергоэффективных технологий Фонда "Сколково" Олега Дубнова, впервые вместе работают, с одной стороны, три строительных гиганта, а с другой — два ведущих института развития, специализирующихся на работе со стартапами. Такой формат работы акселератора создает значительно больше возможностей для стартапов и по объему рынка, и по скорости внедрения инновационных разработок.

"Фонд "Сколково" считает перспективным такой формат акселераторов, особенно в таких традиционно консервативных отраслях как строительство, поэтому планирует в следующем году переходить к реализации акселерационных программы в таком формате и в других отраслях — электроэнергетике, металлургии, нефтегазовой отрасли. В современном мире скорость развития технологий существенно возросла, происходит быстрый перенос технологий между отраслями, поэтому даже такой "консервативной" отрасли как строительство необходим новые подход к по поиску и внедрению новых технологий, который мы реализуем вместе с партнерами в этом проекте", — отметил Олег Дубнов.

Проекты, которые планируется запустить в рамках акселерационной программы BuildUP, дадут возможность для широкого круга технологических стартапов подать заявку и показать свои решения сразу трем ведущим игрокам девелоперского рынка. Это доступ к реальным бизнес-заказчикам для тестирования своих продуктов и сервисов.

"Мы будем привлекать перспективные стартапы и выберем те, которые смогут в сжатые сроки продемонстрировать возможность применения своих решений в одной из компаний партнеров или сразу в трех. Лучшие проекты будут приглашены в совместную акселерационную программу ФРИИ и Фонда "Сколково", — сказал директор ООО "Акселератор ФРИИ" Дмитрий Калаев.

Внешними консультантами проекта выступят ведущие эксперты в области инновационных технологий. В частности, директор инжинирингового центра "Композиты России" МГТУ им. Н. Э. Баумана Нелюб Владимир, заместитель директора по капитальным вложениям, строительному надзору и экспертизе ГК "Росатом" Николай Виханский, председатель Экспертного совета Комитета Государственной Думы по жилищной политике Ирина Булгакова, генеральный директор ГБУ "Агентство инноваций Москвы" Алексей Парабучев, первый заместитель руководителя Департамента градостроительной политики г. Москвы Алексей Савченко, генеральный директор ООО "ОДПС Сколково" Олег Рындин и другие. Контроль реализации всех пунктов соглашения и акселерационной программы на всех этапах осуществляет Координационный комитет, в который войдут представители сторон.

Программа завершится в сентябре 2019 года итоговой сессией, результатом которой станут не менее 12-ти проектов, продемонстрировавших свою технико-экономическую эффективность и готовых для пилотного внедрения в производственный цикл. Стартапы, успешно прошедшие акселерацию, смогут внедрить свои разработанные технологии в бизнес-процессы ПАО "Галс-Девелопмент", АО "Дон-строй Инвест" и ЗАО "Фодд".

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