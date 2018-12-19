На Лолиту Милявскую повесили огромный долг по ЖКХ

Лолите Милявской серьезно подпортило предновогоднее настроение полученное ею на днях от коммунальных служб долговое письмо, из которого следовало, что певица задолжала "коммунальщикам" кругленькую сумму — 260 тысяч рублей.
Как сообщает портал Daily Show, столь крупный долг накопился из-за неуплаты Лолитой взносов на капитальный ремонт дома. Однако произошло это вовсе не из-за забывчивости артистки — Милявская принципиально не платит за капремлонт, запланированный аж на 2041 год.
В свое оправдание Лолита приводит железные аргументы: во-первых, у поп-звезды нет уверенности, что она доживет до столь отдаленных времен; во-вторых, сумма, которую ежемесячно требуют к оплате от столичных собственников жилья на капремонт домов, по мнению артистки, сильно завышена. Получается, что к 2041 году потраченных ею на капремонт средств с лихвой хватило бы на покупку нового дома, негодует Милявская. Артистка намерена отстаивать свою позицию в суде, хотя столь неприятные хлопоты перед праздниками совсем некстати, сокрушается Лолита.
Однако певица не новичок в судебных разбирательствах с коммунальными службами. В 2012-м артистка судилась с ТСЖ "Таганская площадь", требующим взыскать с Милявской долг по квартплате, — тогда Лолита суд проиграла. Также звезда предъявляла претензии компании, управляющей домом в Болгарии, в котором поп-звезда приобрела апартаменты.
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