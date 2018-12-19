Госдума предоставила соотечественникам из-за рубежа право безвозмездно получить "дальневосточный гектар", сообщает РБК. Законопроект, внесенный правительством, принят депутатами Госдумы в окончательном чтении.
Закон направлен на стабилизацию численности населения на стратегически важных для страны территориях. На первом этапе участники программы получат землю в безвозмездное пользование. После получения российского гражданства они смогут оформить ее в собственность. Участники программы смогут построить себе на "дальневосточных гектарах" жилье. А также организовать семейный бизнес и принять участие в создании новых населенных пунктов.
Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу с 1 июня 2016 года. Программа предоставляет гражданам России право на получить земельный участок на Дальнем Востоке бесплатно.
В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования земельного участка. Через три года — задекларировать освоение "дальневосточного гектара". Через пять лет после безвозмездного пользования участок освоенной земли можно получить в собственность. Как вариант - в длительную аренду. Можно рассчитывать и на больший участок в совместное пользование — из расчета по гектару на одного человека.
Фото: astv.ru
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