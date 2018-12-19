Власти Сочи приступили к сносу жилого комплекса на берегу моря﻿

В олимпийской столице строители приступили к демонтажу трех 12-этажных многоквартирных дома по улице Белорусской, 4, пишет "Коммерсант". На месте работает подрядная организация вместе с судебным приставом, сотрудниками администрации и прокуратуры.
Работы, предположительно, будут продолжаться порядка восьми месяцев. Их стоимость будет определена после разработки проектов, сообщил замдиректора сочинского департамента строительства Павел Терехов.
По информации администрации Сочи, три 12-этажных дома на улице Белорусской были построены с разрешением на двух- и трехэтажные здания. Они находятся в нескольких метрах от моря. Суд установил, что высотки построены с нарушением градостроительных норм и принял решение о их сносе.
По словам прокурора Краснодарского края Сергея Табельского, разбирательства администрации курорта с застройщиком длились несколько лет. Только в этом году было установлено, что дома на Белорусской, 4 создают угрозу жизни гражданам. В итоге, суд принял решение о сносе.
"Это было одним из важнейших вопросов. Во время шторма волны бьются о первые этажи", — подчеркнул Табельский.
Также Табельский рассказал, что в Сочи сейчас более 600 проблемных объектов. Из них 348 являются самостроями и 248 — домами, возводимыми по договорам долевого участия.
Фото: yuga. ru
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