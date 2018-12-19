Прокуратура Москвы завела уголовное дело против девелопера долгостроя Sky House

В отношении застройщика проблемного московского жилого комплекса Sky House возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", информирует портал Москомстройинвеста.

Дело возбуждено в отношении сотрудников ООО "Олтэр" — застройщика жилого дома по адресу: улица Мытная в районе Якиманка Центрального округа столицы.

Обязательства перед дольщиками ЖК "Sky House" не исполнены с 2014 года. В ходе проверок со стороны Москомстройинвеста были выявлены нарушения норматива целевого использования денежных средств населения. Иными словами, деньги граждан использовались ООО "Олтэр" не по назначению. Это может свидетельствовать о выводе денежных средств из стройки.

Напомним, что жилой комплекс на Мытной строится с 2009 года, сейчас строительная готовность дома составляет 90%. Среди покупателей квартир в Sky House — семья экс-губернатора Тульской области и основателя сети "Седьмой континент" Владимира Груздева, борец смешанных единоборств Федор Емельяненко. Всего у ЖК около 400 дольщиков.

По словам заместителя Председателя Москомстройинвеста Александра Гончарова, строительство объекта практически завершено, однако дом в эксплуатацию не введен. "Вместе с тем, несмотря на наличие разрешительной документации на его строительство, коммуникации в полном объеме не подведены", — подчеркнул чиновник.

Согласно "Дорожной карте" на ЖК "Sky House", ввод объекта в эксплуатацию должен быть осуществлен в декабре 2019 года. В настоящий момент власти Москвы рассматривают вариант достройки проблемного жилого комплекса Sky House за счет городского бюджета.

Фото: urbanlook.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Каждый десятый застройщик Подмосковья оказался недобросовестным﻿

Важные поправки по банкротству застройщиков примут в декабре﻿

Хабенский стал жертвой недобросовестного застройщика

Власти Москвы будут банкротить еще трех застройщиков﻿