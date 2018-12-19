На месте сносимого поселка Терехово в Мневниках построят метро и ТПУ﻿

Хорошевский райсуд Москвы удовлетворил иск столичных властей по изъятию земельного участка у жителей поселка Терехово в Мневниках, пишет "Коммерсант".

Девять участков мэрия изымает для строительства станции метро "Мневники" и транспортно-пересадочного узла. За участок в 30 соток предлагалась выкупная цена в 68 млн руб., но жильцы требовали за него от 382 млн до 420 млн руб. Эксперты считают оценку жителей завышенной втрое. Они поясняют, что случаи успешного оспаривания самой процедуры изъятия единичны.

Напомним, что с иском в Хорошевский райсуд Москвы об изъятии для "госнужд" участка площадью 3 тыс. кв.м и стоящего на нем деревянного дома общей площадью 84,1 кв.м в поселке Терехово столичные власти обратились в сентябре 2018 года.

Речь о поселке площадью около 35 га внутри МКАД в Мневниковской пойме Москва-реки. Поселок известен с XVIII века, в 2011 году в 32 дворах в нем насчитывалось 87 жителей. Иск мэрии содержит требования прекратить действие прав собственности на недвижимость и обязать шестерых жильцов выселиться в 30-дневный срок.

Суд 18 декабря удовлетворил иск мэрии об изъятии земель.

Фото: liveinternet.ru

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