Наследники делят квартиру певца Евгения Осина

В минувшие выходные скончался автор хита "Плачет девушка в автомате" Евгений Осин. Вслед за этим печальным событием стало известно о многомиллионном наследстве знаменитого певца, сообщает издание "Дни.ру".

Евгений Осин сумел хорошо заработать на своей популярности в 90-е годы и приобрести трехкомнатную квартиру в сто квадратных метров на улице Демьяна Бедного в довольно престижном районе у метро "Полежаевская".

По оценкам экспертов, стоимость такого жилья составляет около тридцати миллионов рублей. Однако после смерти Осина его наследникам придется приводить квартиру в порядок. Ведь певец, страдавший от алкоголизма, устроил в своем жилье настоящую разруху.

Помимо этого, не так давно Евгений Осин приобрел за миллион рублей мотоцикл на деньги, вырученные с продажи гаража. В последнее время певец оказался в буквальном смысле на грани нищеты, из-за чего даже хотел продать квартиру за 30 миллионов, чтобы купить еды.

В ближайшее время родственники певца должны будут договориться между собой о том, как поделить его имущество. На наследство Осина сможет претендовать часто навещавшая его сестра Алина. Она и обнаружила его мертвым в квартире после того, как в течение суток он не выходил на связь. Также в списке наследников значится жена Агния, c которой у певца были весьма напряженные отношения. И еще - внебрачная дочь Анастасия Годунова.

Фото: glavred.info

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