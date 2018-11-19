Жители района Кунцево защищают двор от застройки

После воскресных задержаний активистов на улице Ивана Франко, защищающих свой двор от точечной застройки группой компаний «ПИК», застройщик перешел к активной стадии подавления протеста жителей 47-48 кварталов района Кунцево, информирует «Ридус».
По словам местного активиста Ивана Рожкова, в Кунцево идет настоящая война. «Сегодня сюда прибыло более 50 чоповцев и столько же полицейских с дубинками, которые огородили сквер на ул. Ивана Франко, 20 и начали устанавливать бетонные блоки. Приехало 5 полицейских автозаков. Охрана и полиция оцепили сквер живой цепью и оттеснили его защитников»,- пишет активист в социальный сетях.
По мнению защитников жилого квартала на Западе Москвы, застройщик спешит начать стройку до истечения 10-дневного срока с момента установки информационного щита. Спешка «ПИК» объясняется еще и тем, что разрешение на строительство заканчивается в 2021 году. Тем временем суды вокруг стройки постоянно откладываются.
Противостояние продолжается всю осень: протесты местных жителей заканчиваются задержаниями. На днях был организован сход граждан, возмущенных сносом детской площадки. Позже полиция разогнала палаточный лагерь активистов и задержала восемь активистов, включая муниципального депутата района Кунцево Сергея Сокуренко.
Фото: news.ru
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