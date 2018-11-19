Мир Политика Экономика Недвижимость Криптовалюты Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Жители района Кунцево защищают двор от застройки

Недвижимость

После воскресных задержаний активистов на улице Ивана Франко, защищающих свой двор от точечной застройки группой компаний «ПИК», застройщик перешел к активной стадии подавления протеста жителей 47-48 кварталов района Кунцево, информирует «Ридус».

По словам местного активиста Ивана Рожкова, в Кунцево идет настоящая война. «Сегодня сюда прибыло более 50 чоповцев и столько же полицейских с дубинками, которые огородили сквер на ул. Ивана Франко, 20 и начали устанавливать бетонные блоки. Приехало 5 полицейских автозаков. Охрана и полиция оцепили сквер живой цепью и оттеснили его защитников»,- пишет активист в социальный сетях.

По мнению защитников жилого квартала на Западе Москвы, застройщик спешит начать стройку до истечения 10-дневного срока с момента установки информационного щита. Спешка «ПИК» объясняется еще и тем, что разрешение на строительство заканчивается в 2021 году. Тем временем суды вокруг стройки постоянно откладываются.

Противостояние продолжается всю осень: протесты местных жителей заканчиваются задержаниями. На днях был организован сход граждан, возмущенных сносом детской площадки. Позже полиция разогнала палаточный лагерь активистов и задержала восемь активистов, включая муниципального депутата района Кунцево Сергея Сокуренко. 

Фото: news.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Жители Кунцева: Мы не крепостные, оставьте нас в покое! 

Цена самой дешевой и дорогой квартиры в Кунцево...

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы ПИК жители Кунцево недвижимость строительство
Обсудить
Актуальная аналитика
Человек
Искусство заимствовать, Или японские блюда с европейской историей
Ландшафтный дизайн
Биофильный дизайн: сад у вас дома
Дальний Восток
Южные Курилы: В ожидании очередного "волюнтаризма" Кремля
Новости Все >
C 2019 года за беременность будут платить 300 000 рублей
Жители района Кунцево защищают двор от застройки
СМИ: США посоветовали Украине блокаду Донбасса
Эксперт: Акциз на колбасу и сосиски - "кощунственная" идея
Минобороны показало боевое применение Су-57 в Сирии
В России сократилось число регионов с дефицитом бюджета
Остров Есанбеханакитакойима исчез со спутниковых карт
В Крыму появилась корь — привезли из Украины
Росстат: овощи значительно выросли в цене за неделю
Банки нашли способ забрать у россиян доллары
Читательский топ
"Праздновал, будто выпустили из тюрьмы": канадский хоккеист о жизни в России
Страну ждут новые 90-ые и шоковая терапия 2.0?
Украина подводит грустные итоги пятилетия Майдана
На Украине заявили об опасности "широкомасштабной войны" с Россией
Итоги опроса россиян о возможной отдаче Курил
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мировая кооперация
Украинским олигархам откажут в российской кормушке

"Дальше действительно будет запрет на перекачку капиталов из России на Украину", - считает эксперт "Правды.Ру".

Украинским олигархам откажут в российской кормушке
Отдаст ли Путин японцам российские Курилы
Азия
Отдаст ли Путин японцам российские Курилы
Интересные Новости
"Праздновал, будто выпустили из тюрьмы": канадский хоккеист о жизни в России
Южная Азия
Что дали России три дня Владимира Путина в Сингапуре
Азия
Отдаст ли Путин японцам российские Курилы

Общественность и СМИ восприняли заявление Путина как готовность Путина отдать Японии Курильские острова. Потеряет ли Россия Курилы, недавно забрав свой Крым?

Отдаст ли Путин японцам российские Курилы
На Украине заявили об опасности "широкомасштабной войны" с Россией
Новости Украины
На Украине заявили об опасности "широкомасштабной войны" с Россией
Новости Украины
Дружба с США может привести Украину к еще более серьезному кризису
Мировая кооперация
Украинским олигархам откажут в российской кормушке
Выборы. Новости и аналитика
ВЦИОМ: граждане смирились с небогатым безрадостным будущим

Россияне не ждут, а готовятся к безрадостному и небогатому будущему - такой вывод, практически, сделан в исследовании ВЦИОМ

ВЦИОМ: граждане смирились с небогатым безрадостным будущим
Украинским олигархам откажут в российской кормушке
Мировая кооперация
Украинским олигархам откажут в российской кормушке
Экономика
Золотовалютные резервы России выросли почти на два млрд долларов за неделю
Новости Европы
Меркель признала миграционную политику Германии провальной
Вячеслав Шпаковский Искусство заимствовать, Или японские блюда с европейской историей Вячеслав Шпаковский Любовь Степушова "Сан-Хуан": Родственники погибших обвиняют правительство во лжи Любовь Степушова Соломон Соловьев Жало Скорпиона. От жалости до безжалостности - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Итоги опроса россиян о возможной отдаче Курил
Минобороны показало боевое применение Су-57 в Сирии
Эксперт: Акциз на колбасу и сосиски - "кощунственная" идея
Великие мистики в реальности: Сен-Жермен
Южные Курилы: В ожидании очередного "волюнтаризма" Кремля
"Праздновал, будто выпустили из тюрьмы": канадский хоккеист о жизни в России
Daily Star: Россия восстановит базу СССР на Кубе против США
На Украине заявили об опасности "широкомасштабной войны" с Россией
"Праздновал, будто выпустили из тюрьмы": канадский хоккеист о жизни в России
СМИ: США посоветовали Украине блокаду Донбасса
Великие мистики в реальности: Сен-Жермен
Эксперт: Акциз на колбасу и сосиски - "кощунственная" идея
В России сократилось число регионов с дефицитом бюджета
Украинцы перестают верить в сказки навязанной американцами власти - беседа с политологом
В Крыму появилась корь — привезли из Украины
Правительство хочет ввести налог на колбасу
Бизнес будет восстанавливать русские усадьбы﻿﻿
Итоги опроса россиян о возможной отдаче Курил
Страну ждут новые 90-ые и шоковая терапия 2.0?
Итоги опроса россиян о возможной отдаче Курил
Daily Star: Россия восстановит базу СССР на Кубе против США
История и современность Все >
Лжецы-неудачники, которые сами себя загнали в тупик во время допроса
Лжецы-неудачники, которые сами себя загнали в тупик во время допроса
Святые покровительницы России
Святые покровительницы России
Минобороны показало боевое применение Су-57 в Сирии
Минобороны показало боевое применение Су-57 в Сирии
Как псковичи героически отстояли город в XVI веке
Как псковичи героически отстояли город в XVI веке
National Interest: у американской армии "серьезные проблемы"
National Interest: у американской армии "серьезные проблемы"
На вооружение ВВС США поступят новые противокорабельные ракеты
На вооружение ВВС США поступят новые противокорабельные ракеты
Бельгия намерена усилить свое военное присутствие на восточном фланге НАТО
Бельгия намерена усилить свое военное присутствие на восточном фланге НАТО
Россия может отказаться от национальной космической станции
Россия может отказаться от национальной космической станции
Американские эксперты заподозрили Россию в стремлении воссоздать базы на Кубе
Американские эксперты заподозрили Россию в стремлении воссоздать базы на Кубе
Введут ли в России налог на колбасу
Введут ли в России налог на колбасу
Показан новый плацкарт "без водки и пяток"
Показан новый плацкарт "без водки и пяток"
Женское Все >
Обрезка малины осенью и весной
Обрезка малины осенью и весной
Подготовка плодовых деревьев к зиме
Подготовка плодовых деревьев к зиме
Помидоры по-словацки со свеклой, яблоком и луком
Помидоры по-словацки со свеклой, яблоком и луком
Правила уборки теплицы
Правила уборки теплицы
Глоксиния. Правильный уход
Глоксиния. Правильный уход
Уделите своему здоровью повышенное внимание - советы астрологов (19-25 ноября)
Уделите своему здоровью повышенное внимание - советы астрологов (19-25 ноября)
Симптомы болезни Паркинсона может облегчить пение (часть 2)
Симптомы болезни Паркинсона может облегчить пение (часть 2)
Холодильник стал причиной пожара
Холодильник стал причиной пожара
Любовный гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября для всех знаков Зодиака.
Любовный гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября для всех знаков Зодиака.
У входа в женскую больницу установили 15 скульптур матки
У входа в женскую больницу установили 15 скульптур матки
Цены на колбасу вырастут
Цены на колбасу вырастут
Время переходить на кислоты
Время переходить на кислоты
Хроническую усталость снимет питьевая вода
Хроническую усталость снимет питьевая вода
Рыбий жир помогает избежать родов до срока
Рыбий жир помогает избежать родов до срока
Мужское Все >
Как ловили рыбу в прошлом веке
Как ловили рыбу в прошлом веке
Маленьких белух держат в «китовой тюрьме»
Маленьких белух держат в «китовой тюрьме»
14 простых способов, как придать вашему дому индивидуальность. Часть 1
14 простых способов, как придать вашему дому индивидуальность. Часть 1
Ягель в интерьере – экологичная отделка оленьим мхом
Ягель в интерьере – экологичная отделка оленьим мхом
Китайский дизайнер разработал стулья для микродвижений
Китайский дизайнер разработал стулья для микродвижений
Как выбрать квартиру: основные советы при покупке жилья
Как выбрать квартиру: основные советы при покупке жилья
Три ошибки при ремонте ванной комнаты
Три ошибки при ремонте ванной комнаты
Как сесть на продольный шпагат
Как сесть на продольный шпагат
Десять правил о том, как нельзя заниматься спортом
Десять правил о том, как нельзя заниматься спортом
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Священники объяснили запрет на отпевание собак и кошек
Священники объяснили запрет на отпевание собак и кошек
Теософия – религия без Бога
Теософия – религия без Бога
Содержание енота в домашних условиях
Содержание енота в домашних условиях
Как понять, что "говорит" собака
Как понять, что "говорит" собака
Аптечка для домашнего питомца
Аптечка для домашнего питомца
Какие болезни подстерегают собаку осенью
Какие болезни подстерегают собаку осенью
Рыбаков из Татарстана наказали за хвастовство
Рыбаков из Татарстана наказали за хвастовство
Дробное питание зимой сохранит вес в норме
Дробное питание зимой сохранит вес в норме
Силовики подняли шум вокруг «китовой тюрьмы» в Находке
Силовики подняли шум вокруг «китовой тюрьмы» в Находке
Диетологи советуют, как убрать «пивной» живот
Диетологи советуют, как убрать «пивной» живот
Модными стали колготки цвета "тоуп"
Модными стали колготки цвета "тоуп"
Тушь стала продаваться хуже
Тушь стала продаваться хуже
В Пекине дизайнер разработал стулья для микродвижений
В Пекине дизайнер разработал стулья для микродвижений
Раздавать деньги приятнее, чем их иметь
Раздавать деньги приятнее, чем их иметь
Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября для всех знаков Зодиака
Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября для всех знаков Зодиака
Дальний Восток
Южные Курилы: В ожидании очередного "волюнтаризма" Кремля

Возникновению проблемы "спорных" с японцами территорий Южных Курил мы обязаны "волюнтаризму" Хрущева и Горбачева. На очереди волюнтаризм Владимира Путина?

Южные Курилы: В ожидании очередного "волюнтаризма" Кремля
Отдаст ли Путин японцам российские Курилы
Азия
Отдаст ли Путин японцам российские Курилы
Что дали России три дня Владимира Путина в Сингапуре
Южная Азия
Что дали России три дня Владимира Путина в Сингапуре
Бунт: Франция не хочет быть вассалом США
Евросоюз
Бунт: Франция не хочет быть вассалом США
Дмитрий Савельев высказался в пользу стабильных отношений России с Азербайджаном
Бывший СССР
Дмитрий Савельев высказался в пользу стабильных отношений России с Азербайджаном
Украинцы перестают верить в сказки навязанной американцами власти - беседа с политологом
Новости Украины
Украинцы перестают верить в сказки навязанной американцами власти - беседа с политологом
"Рука Москвы" ухватила австрийский "бундесхеер"
Новости Европы
"Рука Москвы" ухватила австрийский "бундесхеер"
Москва упрочила свои позиции в ЛДНР после выборов
Бывший СССР
Москва упрочила свои позиции в ЛДНР после выборов
Немецкие силовики назначили "День Икс" политике Меркель
Евросоюз
Немецкие силовики назначили "День Икс" политике Меркель
Представитель "Талибана"* надеется чаще бывать в Москве
Центр. Азия
Представитель "Талибана"* надеется чаще бывать в Москве
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ